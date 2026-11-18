विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सोहन मंगलवार को गाय चरा रहा था। इसी दौरान गाय अचानक भागने लगी और सड़क पर खुखुड़ी गांव निवासी एक व्यक्ति उसकी चपेट में आकर गिर गया। हादसे में उसे हल्की चोट आई। आरोप है कि इसकी जानकारी मिलने पर पहुंचे आधा दर्जन लोगों ने सोहन को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया।बुधवार को सोहन ने त्रिलोकपुर थाने में छह लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एसओ अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में है। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौता हो गया है।