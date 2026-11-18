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जानकारी के अनुसार, गांव में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत एक करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से तीन मार्च 2023 को परियोजना का निर्माण शुरू हुआ था। इसे तीन सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस परियोजना से गांव की करीब 1200 आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी पानी टंकी का निर्माण अधूरा रह गया।ग्रामीणों के मुताबिक, गांव के करीब 70 प्रतिशत घरों में विभाग की ओर से नल के कनेक्शन लगा दिए गए हैं, जबकि कुछ घरों में अब तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है। बोरिंग कराने के बाद विभाग ने ट्रायल भी किया था। सोलर पैनल भी लगा दिया गया, लेकिन पानी टंकी का निर्माण पूरा नहीं होने से घरों तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत कर निर्माण पूरा कराने और पेयजल आपूर्ति शुरू करने की मांग की थी।निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने पर विनोद कुमार उपाध्याय, दिलीप कुमार, सर्वेश्वर उपाध्याय, रामू साहनी, डब्लू साहनी, सन्नोवर, देवनारायण पांडेय, हरिगोविंद और हरिराम शर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने खुशी जताई।बजट मिलने के बाद शुरू हुआ निर्माणपानी टंकी का निर्माण अधूरा होने की समस्या को लेकर अमर उजाला ने 23 मई 2026 के अंक में खबर प्रकाशित की थी। उस समय विभागीय अधिकारियों ने बजट के अभाव में काम रुके होने की बात कही थी। अब बजट मिलने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू करा दिया गया है। जल निगम के जेई जसवंत कुमार ने बताया कि बजट उपलब्ध हो गया है और पानी टंकी का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। शेष कार्य पूरा कराकर दिसंबर 2026 के अंतिम सप्ताह तक घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू करा दी जाएगी।