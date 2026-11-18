Gorakhpur News: पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए बनेगा सभागार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:24 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:24 PM IST
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सिद्धार्थनगर। पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं के निस्तारण और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पुलिस लाइंस परिसर में पेंशनर्स सभागार बनाया जाएगा। बुधवार को एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन ने पुलिस लाइंस परिसर का भ्रमण कर प्रस्तावित सभागार के लिए स्थान का निरीक्षण किया।
इससे पहले पुलिस लाइंस सभागार में पुलिस पेंशनर्स के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें पेंशनर्स ने पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं, पारिवारिक समस्याओं और विभाग से जुड़ी अन्य दिक्कतों को एसएसपी के सामने रखा। उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
इसके बाद एसएसपी ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए प्रस्तावित सभागार के स्थान का निरीक्षण किया। सभागार बनने से पेंशनर्स को एक ही स्थान पर अपनी समस्याएं रखने और उनके समाधान के लिए सुविधा मिल सकेगी।
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इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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इससे पहले पुलिस लाइंस सभागार में पुलिस पेंशनर्स के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें पेंशनर्स ने पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं, पारिवारिक समस्याओं और विभाग से जुड़ी अन्य दिक्कतों को एसएसपी के सामने रखा। उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
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इसके बाद एसएसपी ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए प्रस्तावित सभागार के स्थान का निरीक्षण किया। सभागार बनने से पेंशनर्स को एक ही स्थान पर अपनी समस्याएं रखने और उनके समाधान के लिए सुविधा मिल सकेगी।
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इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।