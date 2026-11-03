संतकबीरनगर: दीपावली पर सुरक्षा को लेकर बखिरा में फ्लैग मार्च

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दीपावली और लक्ष्मी पूजन पर्व पर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार रात संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ संवेदनशील स्थलों, मूर्ति स्थापना स्थलों और विसर्जन मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने और लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।

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