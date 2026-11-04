फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Life imprisonment for the crime of murder

Gorakhpur News: हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

Wed, 04 Nov 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 04 Nov 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the crime of murder
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने बेलघाट थाना क्षेत्र के नरगड़ा शिवदत्त सिंह निवासी अभियुक्त रामकरन को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का कहना था कि वादी राम केवट बेलघाट थाना क्षेत्र के नरगड़ा शिवदत्त सिंह का निवासी है। 17 दिसंबर 2005 को सुबह करीब नौ बजे वादी के भाई सत्यनरायन को अभियुक्त खर काटने के लिए घर से बुलाकर ले गया। शाम तक जब वह घर नहीं आया तो वादी उसकी भाभी रानी देवी व परमिला देवी खोजने निकले तो नदी के किनारे उसकी लाश पड़ी थी और उसे दो जगह चोट लगी थी। दौरान विवेचना पता चला कि अभियुक्त रामकरन ने सहअभियुक्त चन्द्रिका के साथ मिलकर वादी के भाई सत्यनरायन की हत्या की हत्या की है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed