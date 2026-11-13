छठ: घर जाने की मारामारी, में चढ़ने के लिए यात्रियों में धक्का-मुक्की

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छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे बस स्टेशन पर उमड़ रही है। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन रही है। बस के पहुंचते ही लोग पहले चढ़ने की कोशिश में जुट जा रहे हैं। इससे स्टेशन परिसर में अफरातफरी का माहौल दिख रहा है।

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