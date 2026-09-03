{"_id":"6a995e414f4e1d9c6d03629e","slug":"video-delhi-police-will-immediately-register-an-fir-in-missing-person-cases-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला: गुमशुदगी के मामलों में अब डीडी एंट्री नहीं, तुरंत दर्ज होगी एफआईआर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला: गुमशुदगी के मामलों में अब डीडी एंट्री नहीं, तुरंत दर्ज होगी एफआईआर

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 03 Sep 2026 05:17 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 05:17 PM IST







Link Copied



गायब लोगों की शिकायत पर अब दिल्ली पुलिस डीडी एंट्री तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। पुलिस अब गुमशुदगी के मामलों में एफआईआर दर्ज कर रही है। आखिर क्या है पूरा फैसला और कैसे बदली पुलिस की कार्रवाई, देखिए अमर उजाला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ... और पढ़ें

विज्ञापन