फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   13-year-old girl dies by suicide after being scolded for returning home late in Delhi

13 साल की लड़की ग्रिल से लटकी मिली: दिल्ली में दर्दनाक वारदात, जन्माष्टमी मेले की खुशियां मातम में बदलीं

Sat, 05 Sep 2026 04:18 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 05 Sep 2026 04:18 PM IST
सार

किशोरी बहन के साथ घर के नजदीकी ही एक फैक्टरी में काम करती थी। पिछले कुछ दिनों से इनके माता-पिता किसी काम से बिहार गए हुए हैं। घर पर दोनों बहनें ही थीं। शुक्रवार शाम को जन्माष्टमी के मेले में दोनों बहनें गई थीं। छोटी बहन को देर हुई तो उसने उसे डांट दिया। 

विज्ञापन
13-year-old girl dies by suicide after being scolded for returning home late in Delhi
शहादरा में 13 साल किशोरी ने लगाई फांसी - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली के शाहदरा जिले के कृष्णा नगर इलाके में शनिवार सुबह 13 साल की एक किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल शुक्रवार रात को किशोरी अपनी 17 वर्षीय बड़ी बहन के साथ जन्माष्टमी के मेले में गई थी। बड़ी बहन तो मेले से आ गई, छोटी को मेले से आने में देर हो गई। इस बात पर पहले बड़ी बहन ने उसे बुरी तरह डांटा।

विज्ञापन

बहन के बाद सुबह मां ने फोन कर लगाई थी डांट
सुबह होते ही मां ने फोन पर उसे जमकर डांटा। इस बात से खफा होकर किशोरी ने बालकनी की ग्रिल में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्राइम टीम व एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। पुलिस को मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन

बिहार का रहने वाला है पीड़ित परिवार
पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। मोबाइल कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस आशंका जता रही है कि बहन और मां की डांट की वजह से ही उसने ऐसा कदम उठाया। परिवार से पूछताछ की जा रही है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि मूल रूप से मधुबनी बिहार की रहने वाली 13 साल की किशोरी अपने परिवार के साथ गली नंबर-10, शंकर विहार, कृष्णा नगर में किराए के मकान में तीसरी मंजिल पर रहती थी। इसके परिवार में माता-पिता के अलावा एक 17 साल की बड़ी बहन भी है।

विज्ञापन

एक फैक्टरी में काम करती थीं दोनों बहनें
किशोरी बहन के साथ घर के नजदीकी ही एक फैक्टरी में काम करती थी। पिछले कुछ दिनों से इनके माता-पिता किसी काम से बिहार गए हुए हैं। घर पर दोनों बहनें ही थीं। शुक्रवार शाम को जन्माष्टमी के मेले में दोनों बहनें गई थीं। छोटी बहन को देर हुई तो उसने उसे डांट दिया। सुबह मां को फोन कर सारी बात भी बता दी।

मकान मालिक ने फोन कर दी बहन को जानकारी
मां ने फोन पर ही किशोरी को डांटा। इसके बाद बड़ी बहन फैक्टरी चली गई। इस दौरान किशोरी फैक्टरी नहीं पहुंची। बड़ी बहन ने मकान मालिक को कॉल कर किशोरी को देखने के लिए कहा। मकान मालिक तीसरी मंजिल स्थित घर पहुंचा तो देखा कि किशोरी बालकनी की ग्रिल से लटकी थी। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed