बारिश के बाद जाम का झाम: दिल्ली से गुरुग्राम तक जलमग्न हुई सड़कें, रेंगते दिखे वाहन; सीएम रेखा ने लिया जायजा

राजधानी दिल्ली और आस पास के इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। कई इलाकों में जलभराव और यातायात जाम की स्थिति देखने को मिली। सबसे ज्यादा असर गुरुग्राम में देखने को मिला। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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दिल्ली-एनसीआर में जलभराव, ट्रैफिक की रफ्तार थमी

दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के फ्लाईओवर पर जलभराव हो गया। इसके चलते वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई। गुरुग्राम में भी तेज बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया। सेक्टर 22 बाजार रोड पर जलभराव की स्थिति गंभीर रही। सोहना रोड पर भी भारी जलभराव देखा गया। थर्टी-सेकंड एवेन्यू रोड के पास भी पानी जमा हो गया। इन क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की गति थम गई। कई वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा।

#WATCH | Delhi: Traffic congestion and waterlogging at airport flyover following heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/Ak8wyPT9D2 — ANI (@ANI) September 5, 2026

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सीएम रेखा ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जलभराव वाले क्षेत्रों में तुरंत पंप लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने अन्य आवश्यक संसाधनों को भी तैनात करने को कहा। इसका उद्देश्य जमा हुए पानी को तेजी से निकालना था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। गुप्ता ने मानसून के दौरान जल निकासी प्रणाली को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी क्षेत्र में जलभराव न हो। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सभी संबंधित विभागों को पूरी तैयारी से काम करना चाहिए। उन्हें तत्परता और समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि दिल्ली के निवासियों को बारिश से असुविधा न हो।

गाजियाबाद में बारिश से यात्री परेशान

गाजियाबाद में शनिवार को बारिश के बाद लाल कुआं से गाजियाबाद की ओर आने वाले मुख्य मार्ग पर जलभराव हो गया। इसके कारण मुख्य मार्ग पर जाम लग गया, जिससे वाहनों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बम्हेटा गांव से बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाले अंडर पास में पानी भर गया।

अलर्ट मोड पर रही यातायात पुलिस

शनिवार को हुई बारिश के बीच शहर की सड़कों पर वाहनों का सुचारू संचालन कराने के लिए यातायात पुलिस अलर्ट मोड पर रही। पुलिस अधिकारी व कर्मचारी प्रमुख चौराहों सहित जलभराव वाले संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहे। जलभराव व वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ विशेष निगरानी की, ताकि अत्याधिक बारिश होने पर जाम की समस्या न हो।

गुरुग्राम के सेक्टर चार में जलभराव, शव ले जा रही एंबुलेंस फंसी

शनिवार को हुई बारिश के बाद गुरुग्राम के सेक्टर चार में गंभीर जलभराव हो गया। इस दौरान एक शव ले जा रही एंबुलेंस पानी में फंस गई, जिससे चालक और उसमें बैठे लोग चिंतित हो गए। चालक को डर था कि अगर एंबुलेंस बंद हो गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सेक्टर चार के निवासी लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। हल्की बारिश के बाद भी यह क्षेत्र पानी में डूब जाता है। यह सेक्टर कभी गुरुग्राम का सबसे पॉश इलाका माना जाता था। हुडा ने गुरुग्राम में पहला सेक्टर काटने का प्रयोग इसी क्षेत्र में किया था। स्थानीय लोग इस समस्या के कारण रोजमर्रा के जीवन में परेशानी झेल रहे हैं।