नीट यूजी पेपर लीक मामला: 14वें आरोपी शेषराव सूर्यवंशी की सीबीआई हिरासत खत्म, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा जेल

नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई की तीन दिन की हिरासत खत्म होने के बाद सूर्यवंशी को अदालत में पेश किया गया था।

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सीबीआई ने सूर्यवंशी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी तीन दिन की हिरासत हासिल की थी। हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अदालत ने उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूर्यवंशी को आरोपी शुभम खैरनार का कथित सहयोगी बताया जा रहा है।