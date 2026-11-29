{"_id":"6b0c6321c8820533df0dbef4","slug":"video-residents-of-gaur-yamuna-city-grappling-with-issues-related-to-basic-amenities-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहे गौड़ यमुना सिटी के लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहे गौड़ यमुना सिटी के लोग
गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी में रहने वाले लोग रोजमर्रा की कई समस्याओं से परेशान हैं। सोसाइटी में सड़क और बैरियर की समस्या के साथ आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। वहीं लो राइज सोसाइटी में गैस कनेक्शन की सुविधा नहीं होने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर गौड़ के संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। रविवार को अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में सोसाइटी के लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखीं। संवाद के दौरान निवासियों ने बताया कि सोसाइटी में अग्निशामक सिलेंडर नहीं हैं। ऐसे में आपातकाल में हमें क्या करेंगे और यह हमारें परिवारों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।