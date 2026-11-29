माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौड़ सिटी-1 सोसाइटी में धार्मिक आयोजन को लेकर शुरू हुआ विवाद रविवार रात और गहरा गया। राधा-कृष्ण पार्क में आयोजित श्याम कीर्तन रात 10:00 बजे के बाद भी जारी रहा। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने से परेशान छठे एवेन्यू के निवासियों ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई। निवासियों ने पुलिस से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने और निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में साउंड बजाने पर रोक लगाने की मांग की।निवासियों का कहना है कि सोसाइटी के पार्क में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति किस आधार पर दी गई। जब रात 10:00 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है, तो कार्यक्रम देर रात तक कैसे चलता रहा। लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले ही कार्यक्रम रात 10:00 बजे तक समाप्त करने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद आयोजन जारी रखा गया। इससे सोसाइटी में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हुई। कई घरों में बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। ऐसे में तेज आवाज के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, वहीं बुजुर्गों की नींद में भी खलल पड़ा। कार्यक्रम से पहले ही कई निवासियों ने पुलिस चौकी, बिसरख थाने और सोसाइटी प्रबंधन को पत्र देकर आयोजन रात 10:00 बजे तक समाप्त कराने की मांग की थी। इसके बावजूद देर रात तक लाउडस्पीकर बजने से विवाद की स्थिति बनी रही।