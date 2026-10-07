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सिद्ध पीठ शनि मंदिर में 10 अक्तूबर को शनि अमावस्या और पितृ अमावस्या पर धार्मिक आयोजन
नोएडा सेक्टर-14ए के सामने स्थित श्री सिद्ध पीठ शनि मंदिर में 10 अक्तूबर को शनि अमावस्या और पितृ अमावस्या पर धार्मिक आयोजन होंगे। सुबह 10:30 बजे पितृदोष निवारण और शनि शांति महायज्ञ होगा, जिसमें श्रद्धालु पितरों के नाम से आहुति दे सकेंगे। सुबह 11 बजे भंडारा, शाम चार बजे सुंदरकांड पाठ और शाम 7:30 बजे से भजन संध्या व धार्मिक झांकियां होंगी। शाम सात बजे संध्याकालीन आरती होगी।
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