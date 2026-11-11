{"_id":"6af47d9513b61480de05913e","slug":"video-building-for-chief-ministers-abhyudaya-yojana-falls-into-a-dilapidated-state-even-before-handover-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हैंडओवर होने से पहले ही बदहाल हुई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की इमारत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जेवर क्षेत्र के चौरोली गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत बनाई गई इमारत हैंडओवर होने से पहले ही बदहाल हो गई है। करीब दो साल पहले शुरू हुए निर्माण कार्य के बावजूद इमारत अब तक विद्यालय को नहीं सौंपी गई है। इमारत की दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है, दरवाजे टूट चुके हैं और खिड़कियों के शीशे गायब हैं। हालत यह है कि इस्तेमाल शुरू होने से पहले ही पूरी इमारत जर्जर दिखाई देने लगी है। हैरानी इस बात की है कि जब मुख्यमंत्री योजना के तहत बनने वाली इमारत का यह हाल है तो बांकी इमारतों का क्या हाल होगा। देखें नरेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट-

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