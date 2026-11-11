'थैंक्यू अमर उजाला': कभी प्रदर्शन, कभी पीएमओ को ज्ञापन, आखिरकार रंग लाई ग्रेटर नोएडा के लोगों की मेहनत

'कब आएगी मेट्रो' की आवाज अब 'अब आएगी मेट्रो' की उम्मीद में बदल गई

नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी लाखों निवासियों के लिए खुशी और राहत की खबर है। यह किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की सामूहिक जीत है। अब सभी की उम्मीद है कि मेट्रो का निर्माण जल्द शुरू हो और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जल्द कनेक्टिविटी मिले। दस साल पहले उठी 'कब आएगी मेट्रो' की आवाज अब 'अब आएगी मेट्रो' की उम्मीद में बदल गई है। हालांकि, निवासियों की नजर अब परियोजना के निर्माण कार्य शुरू होने पर टिकी है।