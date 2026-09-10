जीएमडीए के सीईओ का सड़कों का निरीक्षण, जलभराव से निजात और सुंदरीकरण के निर्देश

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गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने वीरवार को शहर की प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क, जल निकासी, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान राव गजराज सिंह मार्ग, सुशी आइमा मार्ग, कृष्णा चौक से रेजांगला चौक और पालम विहार की सड़कों का जायजा लिया गया।

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