मेट्रो रूट में आ रहे चार बस क्यू शेल्टर और दो एफओबी होंगे शिफ्ट

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ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आ रहे चार बस क्यू शेल्टर और दो फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर-37, बसई और सेक्टर-9 के बस क्यू शेल्टर को आसपास उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने की तैयारी है। वहीं, बसई फ्लाईओवर के दोनों ओर बने एफओबी भी हटाए जाएंगे।

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