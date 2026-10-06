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गुरुग्राम: फुटपाथ की मरम्मत की रोज होगी समीक्षा, पेड़ों को बचाकर बनेगा फुटपाथ
गुरुग्राम शहर में फुटपाथों को बेहतर बनाने के लिए जीएमडीए ने फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने मंगलवार को इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकारी अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में फुटपाथों का निरीक्षण कर मरम्मत का काम प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। फुटपाथ की मरम्मत की रोजाना समीक्षा की जाएगी। सीईओ ने कहा कि प्रत्येक कार्यकारी अभियंता को प्रतिदिन अपने क्षेत्र में पूरी हुई फुटपाथ मरम्मत की लंबाई और अगले दिन के लक्ष्य की जानकारी देनी होगी। इससे काम की प्रगति की नियमित निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फुटपाथ पर पैदल यात्रियों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
जरूरत पड़ने पर फुटपाथ का डिजाइन घुमावदार किया जा सकता है, लेकिन पेड़ों की कटाई स्वीकार नहीं होगी। ग्रीन बेल्ट की हरियाली के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में सामने आया कि कई जगह फुटपाथ निर्माण के दौरान डेवलपर या बिल्डर द्वारा मैनहोल ढक दिए जाते हैं। इससे बाद में मैनहोल की लोकेशन तलाशने और रखरखाव में परेशानी होती है। सीईओ ने निर्देश दिए कि राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में कोई डेवलपर या बिल्डर फुटपाथ बनाता है तो उसे जीएमडीए से मंजूरी लेनी होगी।
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