फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Apply for the INSPIRE Award by the 10th.

Gurugram News: इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन 10 तक करें आवेदन

Tue, 06 Oct 2026 11:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Apply for the INSPIRE Award by the 10th.
गुरुग्राम। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विद्यार्थी 10 अक्बतूर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत कक्षा छठी से 12वीं तक के विद्यार्थी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान से जुड़े अपने नए वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। चयनित विचारों को आगे मॉडल या प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने का अवसर दिया जाता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed