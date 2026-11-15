{"_id":"6af9ec144e0d23e5170b18ea","slug":"video-fire-of-unknown-origin-broke-out-in-shops-selling-warm-clothing-destroying-garments-worth-lakhs-of-rupees-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"गर्म कपड़ों की दुकानों में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों रुपये कीमत के कपड़े जले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में पटौदी के रामलीला मैदान परिसर में हिमालन के नाम से सर्दी के कपड़े की 25 दुकानों में रविवार सुबह करीब 4 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। दुकानों में आग लगते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। दुकानों में आग लगने की सूचना मिलने पर पटौदी फायर स्टेशन से चार दमकल गाड़ियां और मानेसर फायर स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां मौके पर गई थीं।

... और पढ़ें