गुरुग्राम की हवा बहुत खराब: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय शुरू, कोयला-लकड़ी के तंदूर पर रोक

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुग्राम में लग्जरी आवासीय सोसायटियां, निवासी और डेवलपर्स सक्रिय हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक हफ्ते में शहर की हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

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सोसायटियों ने एंटी-स्मॉग गन, रूफटॉप स्प्रिंकलर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का छिड़काव करने वाले सिस्टम लगाए हैं। कई निवासियों ने अपने घरों में एयर प्यूरीफायर भी लगाए हैं। सेक्टर 48 स्थित सेंट्रल पार्क रिसॉर्ट्स में ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा से पानी की फुहार छोड़ी गई। निवासी शैलजा भाटिया ने साफ हवा न मिलने पर चिंता व्यक्त की। बिल्डर भी नए प्रोजेक्ट्स में स्प्रिंकलर नेटवर्क लगा रहे हैं। गुरुग्राम प्रशासन और नगर निकायों ने मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए टैंकर तैनात किए हैं। इसका उद्देश्य प्रदूषण और सड़क की धूल के असर को कम करना है।एक एक्स यूजर ने गुरुग्राम से अपने एयर प्यूरीफायर फिल्टर की तस्वीरें साझा कीं। इनमें धूल और गंदगी की मोटी, काली परत दिखाई दे रही थी। यूजर ने प्रदूषित हवा के लिए भारी कीमत चुकाने पर नाराजगी जताई। सेक्टर 92 की 'राइजिंग होम्स' सोसाइटी ने 2.5 लाख रुपये खर्च कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्प्रिंकलर नेटवर्क से जोड़ा है। दिवाली के बाद से पानी के छिड़काव का समय दो घंटे बढ़ाया गया है। 'राइजिंग होम्स' के अध्यक्ष प्रवीण मलिक ने कहा कि केवल सोसायटियों के प्रयासों से प्रदूषण नियंत्रित नहीं होगा।सोहना रोड स्थित 'विपुल ग्रीन्स' में एंटी-स्मॉग गन और छतों पर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। डीएलएफ सिटी के फेज एक और चार में प्रदूषण से निपटने के लिए अलग बजट है। यहां मशीनी स्वीपर, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह ने आदेश जारी किए। उन्होंने पूरे जिले के होटलों, रेस्तरां और खुले में खाने-पीने की जगहों पर तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाई है।