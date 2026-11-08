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गाजियाबाद की प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग, दमकल गाड़ियों ने पाया काबू
गाजियाबाद के साउथ साइड जीटी रोड स्थित नोवा फॉर्म वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में रविवार शाम भीषण आग लग गई। फैक्टरी में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की सेटरिंग रखी होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया।
आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग को दूसरे फायर स्टेशनों और अन्य जनपदों से भी गाड़ियां बुलानी पड़ीं। दमकलकर्मियों ने फोम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
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