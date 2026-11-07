हॉस्टल की छठी मंजिल से कूदा बीटेक का छात्र: हर्ष सिसोदिया की मौत को लेकर अलग-अलग दावे; उलझ गई गुत्थी

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उनका कहना है कि पांच नवंबर को हुई रैगिंग से परेशान होकर ही उनके बेटे ने छठी मंजिल से कूदकर जान दी। वहीं, कॉलेज प्रबंधन का दावा कुछ और है। डीन छात्र कल्याण एचजी गर्ग के मुताबिक, छात्र शुक्रवार को एक साथी के साथ कार में बाहर गया था, जहां कार से हादसा हो गया था। विज्ञापन



पुलिस के आने पर छात्र को शनिवार सुबह 10 बजे गुलधर चौकी लेकर जाना था। परिवार को भी सूचना दे दी गई थी। इसी बीच यह हादसा हो गया। पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि परिजनों ने न तो पोस्टमार्टम कराया और न ही कोई तहरीर दी है। इसके बावजूद टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। प्रबंधन ने भी उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। विज्ञापन विज्ञापन

उनका कहना है कि पांच नवंबर को हुई रैगिंग से परेशान होकर ही उनके बेटे ने छठी मंजिल से कूदकर जान दी। वहीं, कॉलेज प्रबंधन का दावा कुछ और है। डीन छात्र कल्याण एचजी गर्ग के मुताबिक, छात्र शुक्रवार को एक साथी के साथ कार में बाहर गया था, जहां कार से हादसा हो गया था।पुलिस के आने पर छात्र को शनिवार सुबह 10 बजे गुलधर चौकी लेकर जाना था। परिवार को भी सूचना दे दी गई थी। इसी बीच यह हादसा हो गया। पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि परिजनों ने न तो पोस्टमार्टम कराया और न ही कोई तहरीर दी है। इसके बावजूद टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। प्रबंधन ने भी उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद के आरकेजीआईटी हॉस्टल में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र हर्ष सिसोदिया की मौत को लेकर दो अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। पिता अरविंद सिसोदिया ने कॉलेज प्रबंधन को लिखित शिकायत में सात-आठ छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है।

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हॉस्टल की छठी मंजिल से कूदा बीटेक का छात्र, मौत

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में मेरठ रोड स्थित आरके गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरकेजीआईटी) के हॉस्टल में शुक्रवार सुबह बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, 18 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे संजयनगर स्थित यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, परिजनों ने कॉलेज में रैगिंग होने की आशंका जताई है, जबकि पुलिस ने इससे इन्कार किया है।

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि मृतक की पहचान हर्ष सिसोदिया पुत्र अरविंद सिसोदिया निवासी कस्बा ननौता, जिला सहारनपुर के रूप में हुई है। वह कॉलेज के हॉस्टल में रहकर बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसके दोस्तों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे हर्ष मोबाइल फोन पर बात करते हुए तेजी से अपने कमरे से निकला।

इसके बाद वह दूसरे टॉवर में स्थित मालवीय भवन हॉस्टल की छत पर पहुंच गया। वहां से उसने छठी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना की सूचना पर गुलधर पुलिस मौके पर पहुंची। दोस्तों की मदद से घायल छात्र को तत्काल यशोदा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।





पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर पंचायतनामा की कार्रवाई की। पुलिस शव का मेडिकल परीक्षण कराना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने इससे इन्कार कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर सहारनपुर स्थित अपने घर रवाना हो गए। एसीपी के मुताबिक, परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।

छात्रों पर रैगिंग का आरोप, डीन से शिकायत

मृतक छात्र के पिता अर्जुन सिसोदिया ने आरकेजीआईटी के डीन हरि गोपाल गर्ग व प्रबंधक वीसी शर्मा को लिखित शिकायत दी है। पीड़ित पिता का आरोप है कि पांच नवंबर को उनके बेटे के साथ कॉलेज के ही सात-आठ छात्रों ने रैगिंग की है। इससे परेशान होकर उनके बेटे हर्ष सिसोदिया ने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। डीन और प्रबंधक ने उनकी शिकायत पर लिखित जांच का आश्वासन दिया है।







परिजनों ने छात्र के शव का मेडिकल परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया है, पुलिस को कोई तहरीर भी नहीं दी है। पीड़ित पिता ने छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है, टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी।-जियाउद्दीन अहमद, एसीपी नंदग्राम



