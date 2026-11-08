{"_id":"6af058241a172e57a20456a3","slug":"video-massive-fire-breaks-out-at-a-chemical-warehouse-in-ghaziabad-2026-11-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, पाया गया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद में मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र के सदीक नगर स्थित रोडेक्स केमिकल के गोदाम में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। गोदाम बाहर से बंद था और उसके अंदर से तेजी से काला धुआं निकल रहा था। आग की भयावहता को देखते हुए कोतवाली और कविनगर औद्योगिक क्षेत्र से चार दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इसके अलावा दो वाटर बाउजर और डिजास्टर वैन भी बुला ली गई।

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