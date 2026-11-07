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गाजियाबाद पुलिस चौकी में धमाका: 'जिस बाग में हमारी इज्जत की रक्षा नहीं, उसे...'; पोस्ट में संगठन ने क्या लिखा?

Sat, 07 Nov 2026 01:21 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 07 Nov 2026 01:21 PM IST
सार

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए धमाके के मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो के बाद तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन ने अंग्रेजी में एक संदेश भी पोस्ट किया गया है। संदेश के अनुसार, आज हम घोषणा करते हैं कि हिंदू फांसीवादी सरकार के खिलाफ अपने अभियान में, हमने गाजियाबाद में पुलिस को निशाना बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह।

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ghaziabad police chowki Blast: What Did Tehreek-ul-Mujahideen Hindustan Write in Its Viral Post
ghaziabad police chowki Blast - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार देर रात हुए धमाके की जांच के लिए शनिवार को यूपी एटीएस की टीम भी पहुंची। घटना के बाद फोरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ता और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं। शुरुआती आशंका है कि चौकी में रखी विस्फोटक सामग्री में धमाका हुआ हो सकता है। हालांकि, विस्फोट की वास्तविक वजह और उसमें इस्तेमाल सामग्री का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। वहीं आसपास से एक संदिग्ध स्कूटी मिली है। यह स्कूटी इस घटना से संबंधित है या नहीं। इसकी भी जांच की जा रही है।


इस बीच सोशल मीडिया पर धमाके से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसके बाद तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन ने अंग्रेजी में एक संदेश जारी कर धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संदेश में संगठन ने पुलिस को निशाना बनाने और सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां इसकी सत्यता की पड़ताल कर रही हैं।
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ghaziabad blast - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल से जुटाए नमूने
इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा चौकी में हुए धमाके की जांच के लिए शनिवार सुबह बम निरोधक दस्ता पहुंचा। टीम ने धमाके वाली जगह से नमूने एकत्र किए। आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक सामग्री में धमाका हुआ है। नमूनों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि विस्फोट किस तरह की सामग्री से हुआ।

 
ghaziabad police chowki Blast: What Did Tehreek-ul-Mujahideen Hindustan Write in Its Viral Post
पुलिस चौकी में धमाके के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़, डीसीपी ट्रांस हिंडन और एसीपी इंदिरापुरम ने भी चौकी का निरीक्षण किया। यूपी एटीएस और फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
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ghaziabad police chowki Blast: What Did Tehreek-ul-Mujahideen Hindustan Write in Its Viral Post
पुलिस चौकी में धमाके के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड बोले कि घटनास्थल के फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य एविडेंस एकत्र करते हुए फॉरेंसिक लैब भेजे जा रहे हैं, कोई भी सामग्री से यह पता नहीं चल सका कि धमाका किस वजह से हुआ है। एक डिलीवरी बॉय और दरोगा भी यहां रात में घटना के समय मौजूद थे, जांच पड़ताल की जा रही है।

 
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पुलिस चौकी में धमाके के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सोशल मीडिया पोस्ट में संगठन ने क्या दावा किया?
धमाके के बाद तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन की ओर से अंग्रेजी में एक संदेश पोस्ट किया गया। इसमें संगठन ने दावा किया कि उसने गाजियाबाद में पुलिस को निशाना बनाया है। संदेश में सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा करते हुए अपने कृत्य को धार्मिक और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की गई है।

 
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