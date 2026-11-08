गाजियाबाद: प्लास्टिक की सटरिंग से धधकी फैक्टरी में आग, काले धुएं से घिरा इलाका; दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

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आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग को दूसरे फायर स्टेशनों और अन्य जनपदों से भी गाड़ियां बुलानी पड़ीं। दमकलकर्मियों ने फोम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। विज्ञापन



मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार के मुताबिक, रविवार शाम 4:55 बजे फायर स्टेशन कोतवाली को फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में कोतवाली फायर स्टेशन से पांच दमकल गाड़ियां और वैशाली फायर स्टेशन से दो वाटर बाउजर मौके पर भेजे गए। विज्ञापन विज्ञापन



आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग को दूसरे फायर स्टेशनों और अन्य जनपदों से भी गाड़ियां बुलानी पड़ीं। दमकलकर्मियों ने फोम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार के मुताबिक, रविवार शाम 4:55 बजे फायर स्टेशन कोतवाली को फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में कोतवाली फायर स्टेशन से पांच दमकल गाड़ियां और वैशाली फायर स्टेशन से दो वाटर बाउजर मौके पर भेजे गए।

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां आग तेजी से फैल रही थी। दमकलकर्मियों ने तत्काल चार हौज लाइन बिछाकर आग बुझाने का काम शुरू किया।





फैक्टरी में प्लास्टिक की सेटरिंग का भारी स्टॉक होने से आग पर काबू पाना चुनौती बन गया। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अन्य फायर स्टेशनों और दूसरे जनपदों से भी दमकल गाड़ियां मंगाई गईं। आग बुझाने के अभियान में कुल सात दमकल गाड़ियां लगाई गईं।

गाजियाबाद के साउथ साइड जीटी रोड स्थित नोवा फॉर्म वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में रविवार शाम भीषण आग लग गई। फैक्टरी में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की सेटरिंग रखी होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया।