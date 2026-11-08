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गाजियाबाद: पुलिस ने मलिन बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों के साथ मनाई दीपावली, मिठाई और गिफ्ट भी दिए

Sun, 08 Nov 2026 05:26 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 05:26 PM IST
सार

दिवाली के मौके पर गाजियाबाद की पुलिस झुग्गी-झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने वहां रहने वाले परिवारों तथा बच्चों से मुलाकात कर उन्हें दिवाली की आत्मीय शुभकामनाएं दीं, पुलिसकर्मियों ने इन परिवारों के साथ कुछ समय बिताया और त्योहार की खुशियां उनके साथ साझा कीं। 

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Ghaziabad Police celebrated Diwali with children from slums and shantytowns distributed sweets and gifts
मसूरी पुलिस ने मलिन बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों के साथ मनाई दीपावली - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने मलिन बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों के साथ दिवाली मनाई। मिठाई और गिफ्ट पाकर बच्चों और महिलाओं के चेहरे खिल उठे। 
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पुलिस ने इस बार की दिवाली को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के साथ बेहद खास अंदाज में मनाया। पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ के आदेश पर और डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी के निर्देशन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत पुलिसकर्मी झुग्गी-झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में पहुंचे। 

एसीपी मसूरी सुनील कुमार भारद्वाज और थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थानीय बस्तियों का दौरा किया, इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने वहां रहने वाले परिवारों तथा बच्चों से मुलाकात कर उन्हें दिवाली की आत्मीय शुभकामनाएं दीं, पुलिसकर्मियों ने इन परिवारों के साथ कुछ समय बिताया और त्योहार की खुशियां उनके साथ साझा कीं। 
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अपने बीच पुलिस अधिकारियों और जवानों को पाकर झुग्गी-झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे और उनके परिवार बेहद उत्साहित और प्रसन्न नजर आए। पुलिस की इस मानवीय पहल ने यह साबित कर दिया कि खाकी केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज के हर वर्ग के साथ खुशियां बांटने में भी आगे है। 
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पुलिस के मुताबिक, इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों के साथ त्योहार मनाना था, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण दिवाली धूमधाम से नहीं मना पाते हैं, उन्होंने ने बताया कि त्योहार की असली खुशी तभी है, जब समाज के हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान हो और कोई भी परिवार खुद को अकेला महसूस न करे। 
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स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन की इस संवेदनशील पहल की जमकर सराहना की है। लोगों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और मजबूत होता है। 

इस कार्यक्रम के जरिये पुलिस ने यह संदेश दिया कि उनका काम केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अपराध पर कार्रवाई करना ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर समाज के जरूरतमंद लोगों के सुख-दुख में शामिल होना भी उनका मानवीय कर्तव्य है।
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