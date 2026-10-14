गाजियाबाद: मेरठ रोड पर बन रहे रावण के पुतले, महिला कारीगर ने बोली- बनाने में छिलती हैं उंगलियां

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दशहरा से पहले मेरठ रोड पर बड़ी संख्या में रावण के पुतले तैयार किया जा रहे हैं ।इनमें 500 से लेकर 7000 तक के पुतले हैं पुतला बनाने वाली गीता ने बताया यह पुतले पिछले एक महीने से तैयार किया जा रहे हैं ।बांस को काटने, बोतलों को आकार देने में कई बार उंगलियां तक छिल जाती हैं लेकिन जब पुतले बनकर तैयार होते हैं और बिकते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है।

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