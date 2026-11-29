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विजयनगर के सेक्टर-9 में रहने वाली मीरा देवी ने बताया कि उन्होंने प्रताप विहार सेक्टर-12 में वीरेंद्र कुमार गुप्ता से एक प्लॉट खरीदा था। इस पर मकान और दुकानें बनी हैं। दुकानों का किराया उन्हें मिलता है। वर्ष 1993 में पंजीकृत इकरारनामा और वसीयत के आधार पर उनके पति दर्शन कुमार ने वर्ष 2005 में जीडीए से संपत्ति का फ्रीहोल्ड कराया था।मीरा देवी के अनुसार, वीरेंद्र कुमार गुप्ता की जून 2006 में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आरोपियों ने उन्हें वर्ष 2025 तक जीवित दर्शाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हाशिम सिद्दीकी की पत्नी के नाम करा दी।पीड़िता ने आरोप लगाया कि 21 अक्तूबर 2026 को वह दुकानों का किराया लेने पहुंचीं तो वहां हाशिम सिद्दीकी, उसका भाई रिजवान व चार अन्य लोग मौजूद थे। आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और पिस्तौल तान दी। आरोप है कि एक महीने के भीतर एक करोड़ रुपये नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। विरोध करने वाले अन्य लोगों पर भी पिस्तौल तानी गई। पीड़िता के अनुसार, थाने में सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने उच्चाधिकारियों से शिकायत की।एसीपी रूपाली राव ने बताया कि हाशिम सिद्दीकी, रिजवान, हाशिम की पत्नी और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक देशपाल सिंह को सौंपी गई है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।