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राजेंद्र नगर साहिबाबाद के सेक्टर-5 निवासी हर्ष कुमार ने बताया कि वह सिद्धार्थ विहार में व्यापार करते हैं। दीपक नामक व्यक्ति कुछ समय से रात के समय उनके काम से जुड़े पोस्टर और होर्डिंग फाड़ रहा था व पिछले कुछ दिनों से रेकी भी कर रहा था। मना करने पर वह गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देता था। 26 नवंबर को जब वह अपने व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नील कमल के घर जा रहे थे, तब रास्ते में दीपक मिल गया। उन्होंने दीपक को ऐसा करने से समझाया तो आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें चोटें आईं और अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। मामले में विजयनगर थाने में शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बारे में एसीपी रूपाली राव ने बताया कि नामजद की भूमिका की जांच की जा रही है।