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प्रदर्शन के बाद निलाया ग्रीन्स सोसायटी के क्लब हाउस में एक बैठक हुई। बैठक में पुलिस और विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए। विकास प्राधिकरण के सीनियर इंजीनियर बीएम गुप्ता ने दो दिसंबर से सड़क के गड्ढे भरने का आश्वासन दिया। उन्होंने 16 दिसंबर से पक्का निर्माण कार्य शुरू करने का वादा किया।बैठक में एसीपी कविनगर सुचिता सिंह और मधुबन थाना प्रभारी राम किशन मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष विनय त्यागी, किसान नेता रामकुमार चौधरी और भाकियू जिलाध्यक्ष बिजेंद्र सिंह शामिल हुए। स्थानीय निवासी श्वेता रोहिल्ला ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। किसान नेता शुभम त्यागी ने चेतावनी दी कि समय पर काम शुरू न होने पर बड़ी पंचायत की जाएगी। निवासियों ने स्पष्ट किया कि जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं होता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।इस मौके पर दीपक त्यागी, अनिल शर्मा, अंकित त्यागी, अशोक चौहान, अजय वालिया, मुरारीलाल, ललित शर्मा, मनजीत चौहान, एसपी शर्मा सहित बड़ी संख्या में निवासी मौजूद रहे।