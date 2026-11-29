नन्हें ने की अभद्रता और धक्का-मुक्की

मौके पर मौजूद महंत की पत्नी सावित्री देवी ने इस बात का कड़ा विरोध किया। आरोपी नन्हें ने विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की। उसने महिला के साथ धक्का-मुक्की भी की जिससे ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में तनाव की स्थिति बन गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर एकत्र हो गए।