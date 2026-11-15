गाजियाबाद में मजदूर लेने गए किसान को बंधक बनाकर पीटा

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गाजियाबाद के भोजपुर के गांव भदौला में गन्ना छीलने के लिए मजदूर लेने गए किसान को तीन घंटे तक बंधक बनाने और पचास हजार रूपये छीनने का आरोप है। किसान को गंभीर चोटें आई है। किसान ने भोजपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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