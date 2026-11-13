यूपी: गरीबों के पानी से करोड़ों की विला सोसाइटी की प्यास बुझाने की तैयारी, इस नगर पंचायत पर उठे सवाल; वीडियो

अधिकारी बोले- टैक्स वसूलेंगे

उन्होंने पाइपलाइन का काम तत्काल रुकवाने और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल नगर पंचायत प्रशासन और जिला प्रशासन से है कि आखिर जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी या निजी प्रोजेक्ट को? शिकायत के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उधर, अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सोसाइटी में जब तक पानी की व्यवस्था नहीं है तब तक नगर पंचायत द्वारा पानी सप्लाई दी जाएगी, उनसे पानी का सभी की तरह से टैक्स/पैसा वसूला जाएगा।