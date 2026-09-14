{"_id":"6aa7cf1a27c684e0020b3e3a","slug":"video-50-kg-of-cannabis-seized-at-faridabad-railway-station-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: रेलवे स्टेशन पर 50 किलो गांजा बरामद, पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जीआरपी ने गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दो प्लास्टिक कट्टों से 50 किलो गांजा बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई बल्लभगढ़ चौकी में तैनात महिला एएसआई ललिता कुमारी ने पुलिस टीम के साथ की। आरोपियों की पहचान जोबनप्रीत, उसकी पत्नी अनीता निवासी फतेहाबाद और नितिन निवासी महम के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि गांजा विशाखापट्टनम से महम सप्लाई के लिए लाया गया था। अनीता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि दोनों आरोपियों को रिमांड के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

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