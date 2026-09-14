{"_id":"6aa7d2baa98d7f3564016a72","slug":"video-hsvp-removes-encroachments-in-faridabads-sector-18-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: अवैध झुग्गियों पर एचएसवीपी का चला बुलडोजर, महिलाओं ने किया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद सेक्टर 18 में एचएसवीपी ने हटाया अतिक्रमण लोगों ने काफी जगह में झुग्गी झोपड़ियां बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ था। कई बार एचएसवीपी इनको नोटिस दे चुका था। उसके बाद भी उन्होंने अपना सामान नहीं हटाया। आज एचसीवीपी की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाया। कुछ महिलाओं ने इसका विरोध भी किया।

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