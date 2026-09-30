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फरीदाबाद में 4 साल पहले बनी लाइब्रेरी का एक भी विद्यार्थी ने नहीं उठाया लाभ

Digvijay Singh

Updated Wed, 30 Sep 2026 10:31 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 10:31 PM IST







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फरीदाबाद में कल्पना चावला सिटी पार्क में 4 साल पहले बनी लाइब्रेरी का आज तक एक भी विद्यार्थी ने नहीं उठाया है लाभ। 22 लाख रूपये की लागत से बनाई गई थी लाइब्रेरी। ... और पढ़ें

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