फरीदाबाद: 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम की मौत, 10 घंटे चला रेस्क्यू, 15 साल पहले ढक्कन लगाकर किया था बंद

सबसे पहले डाली गई ऑक्सीजन की पाइप

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर बीके अस्पताल से सीएमओ डॉ जयंत अहूजा की टीम मौके पर पहुंची सबसे पहले टीम की ओर से दो पानी की पाइप के जरिए बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन को डालने की प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद दूसरी टीम के जरिए सीसीटीवी कैमरों को डाल बच्ची की हालत को देखने का प्रयास किया। उस दौरान टीम को दो चप्पल नजर आई। जिससे उनको अंदेशा लगाया कि कि वह चप्पल बच्ची की है। लेकिन वह चप्पल बच्ची की नहीं होकर अन्य किया ओर की थी जो काफी समय से गिरी हुई थी।