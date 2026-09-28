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जिंदगी की जंग हारी मासूम: फरीदाबाद में बोरवेल से पांच घंटे बाद नेहा को निकाला, इस वजह से रेस्क्यू में हुई देरी

अनुज कुमार

Updated Mon, 28 Sep 2026 03:21 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 03:21 PM IST







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फरीदाबाद में बच्ची नेहा को निकालने में उसके पैर ऊपर होने के कारण काफी परेशानी हुई, लेकिन करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया। ... और पढ़ें