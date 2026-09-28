मंदिर में पुजारी का कत्ल: दो आशिफ ने सिल-बट्टे से कुचल दिया बाबा का सिर, हत्या के बाद दोनों ने किया एक और पाप

सुराग न मिलने से बेफिक्र घूम रहे थे आरोपी

चूंकि घटना स्थल बेहद सुनसान इलाके में था और वहां लोगों की आवाजाही न के बराबर थी, इसलिए शुरुआती दौर में पुलिस को कोई ठोस सुराग या साक्ष्य नहीं मिल पा रहा था। यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड मर्डर केस था। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी बिल्कुल बेफिक्र होकर शहर में सामान्य जिंदगी जी रहे थे और ऑटो चला रहे थे। उन्हें लगा कि घटना सुनसान इलाका होने के कारण पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि, क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके के संदिग्ध लोगों की सूची तैयार कर पूछताछ शुरू की, करीब चार सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। स्थानीय पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वारदात वाली रात चारों आरोपी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने अपने एक परिचित के सामने इस वारदात का जिक्र भी किया था।