मसल्स बनाने के चक्कर में 'मौत' को न लगाएं मुंह: जिम जाने और आने बाद आप तो नहीं करते ये गलती, जा सकती है जान

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले उसके घटकों, मात्रा और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। तेज धड़कन, चक्कर, सांस फूलना या सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दें तो इन्हें सामान्य थकान मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहीं, बीके नागरिक अस्पताल में हृदय रोग से संबंधित विशेषज्ञ उपचार की सीमित उपलब्धता के कारण मरीजों को कई बार निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में सामान्य जांच से लेकर विशेषज्ञ परामर्श तक के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ जाती है। हृदय संबंधी गंभीर लक्षणों में समय पर विशेषज्ञ उपचार मिलना महत्वपूर्ण होता है।