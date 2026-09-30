19 सेकंड में बच्चों को जड़े 12 थप्पड़: फोन की स्क्रीन पर आई स्क्रैच; फौजी की पत्नी ने मासूमों को बर्बरता से पीटा

फरीदाबाद में मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रैच आने पर मां ने अपने दो बच्चों की पिटाई कर दी। 6 साल की बेटी को 12 सेकेंड में 8 और 4 साल के बेटे को 19 सेकेंड में 12 थप्पड़ मारे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी युवक पहुंचा। बच्चों के साथ मारपीट की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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बच्चों के पिता सेना में नायक हैं और राजस्थान में तैनात हैं। उनका आरोप है कि पत्नी पहले भी बच्चों के साथ मारपीट कर चुकी है। पत्नी के मायके वाले पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। मामले को लेकर बच्चों के दादा ने पवर्तिया कॉलोनी चौकी में शिकायत दी है। विज्ञापन



अब जानिए क्या है पूरा मामला…



बच्चों के पिता आर्मी में तैनात

नगला पार्ट-2 के रहने वाले सतबीर (31) ने बताया कि वह आर्मी में हैं और इस समय राजस्थान में तैनात हैं। साल 2016 में 12वीं करने के बाद वह सेना में भर्ती हुए थे। इसके बाद साल 2019 में उनकी शादी सागरपुर निवासी सोनिया (28) से हुई थी। सोनिया ने बीए तक पढ़ाई की है। उनकी बेटी 6 साल और बेटा 4 साल का है। बच्चों के पिता सेना में नायक हैं और राजस्थान में तैनात हैं। उनका आरोप है कि पत्नी पहले भी बच्चों के साथ मारपीट कर चुकी है। पत्नी के मायके वाले पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। मामले को लेकर बच्चों के दादा ने पवर्तिया कॉलोनी चौकी में शिकायत दी है।नगला पार्ट-2 के रहने वाले सतबीर (31) ने बताया कि वह आर्मी में हैं और इस समय राजस्थान में तैनात हैं। साल 2016 में 12वीं करने के बाद वह सेना में भर्ती हुए थे। इसके बाद साल 2019 में उनकी शादी सागरपुर निवासी सोनिया (28) से हुई थी। सोनिया ने बीए तक पढ़ाई की है। उनकी बेटी 6 साल और बेटा 4 साल का है।

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