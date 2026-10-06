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फरीदाबाद में नहीं दिखा ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ का असर, पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी के वाहन चालकों ने भरवाया ईंधन

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 06 Oct 2026 09:25 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 09:25 PM IST







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फरीदाबाद जिले में सोमवार को भी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम का असर दिखाई नहीं दिया। पेट्रोल पंपों पर लोग सामान्य तरीके से अपने वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवाते नजर आए। वाहन चालकों से पीयूसी प्रमाणपत्र की जांच या इसके आधार पर ईंधन देने से रोकने की स्थिति कहीं दिखाई नहीं दी। ... और पढ़ें

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