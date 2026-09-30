फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी नेहा की मां से मिलने नहीं गया कोई अधिकारी

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फरीदाबाद के गांव सीही में बोरवेल में गिरी मृतक नेहा की मां रचना का कहना है कि उनके पास प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई भी अधिकारी मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। प्रशासन की ओर से जो 5 लाख रूपये देने की बात कही गई है उसके बारे में भी उनका कोई जानकारी नहीं है।

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