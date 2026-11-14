फरीदाबाद में बीके चौक पर फागिंग करते नगर निगम के कर्मचारी

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फरीदाबाद में बीके चौक पर फागिंग करते हैं नगर निगम के कर्मचारी बीके चौक शहर का मुख्य चौराहा है और यहां से नगर निगम कार्यालय व बीके नागरिक अस्पताल में हजारों लोगों का आना - जाना लगा रहता है और यहां पर पहले झाड़ियों में मक्खी - मच्छर व जहरीले जीव जन्तु रहते हैं जिसको लेकर नगर निगम कर्मचारियों में आज यहां पर फागिंग की है।

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