दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत; पिता गंभीर घायल

मां-बेटे की मौत, पिता घायल

हादसे में अर्चना और उनकी बेटी अंजली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राजकुमार को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मां-बेटी के शव पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं।



पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।