फरीदाबाद में सनसनी: नाले में पत्थर से बंधा मिला महिला का शव, गल चुकी थी लाश; हत्या की आशंका

गल चुका है शव

महिला के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है। उसके शरीर पर पहचान से जुड़ा कोई निशान या टैटू भी नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। शव गलने के कारण उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। पुलिस को आशंका है कि शव पानी के बहाव के साथ कहीं पीछे से बहकर आया होगा। जिस स्थान पर शव मिला, वहां नाले में करीब दो फीट पानी था। पानी कम होने के कारण शव दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद गांव के एक व्यक्ति ने शव को नाले से बाहर निकाला।

