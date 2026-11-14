फरीदाबाद में सनसनी: नाले में पत्थर से बंधा मिला महिला का शव, गल चुकी थी लाश; हत्या की आशंका
हरियाणा के फरीदाबाद स्थित समयपुर नाले में शनिवार शाम करीब 25 से 30 साल की अज्ञात महिला का शव मिला। शव रस्सी के सहारे बड़े पत्थर से बंधा था और गलने के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पुलिस हत्या की आशंका से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। महिला की पहचान नहीं हो सकी है।
विस्तार
हरियाणा के फरीदाबाद स्थित समयपुर नाले में शनिवार शाम करीब चार बजे एक महिला का शव बड़े पत्थर से बंधा मिला। महिला के शरीर पर मंगलसूत्र और शादी के अन्य आभूषण मिले हैं। पुलिस के अनुसार, शव को करीब 15 से 20 किलो के पत्थर के साथ चुन्नी और चादर जैसे कपड़े से बांधकर नाले में फेंका गया था। महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले में सेक्टर-58 थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गल चुका है शव
महिला के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है। उसके शरीर पर पहचान से जुड़ा कोई निशान या टैटू भी नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। शव गलने के कारण उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। पुलिस को आशंका है कि शव पानी के बहाव के साथ कहीं पीछे से बहकर आया होगा। जिस स्थान पर शव मिला, वहां नाले में करीब दो फीट पानी था। पानी कम होने के कारण शव दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद गांव के एक व्यक्ति ने शव को नाले से बाहर निकाला।
महिला की पहचान में जुटी पुलिस
सूचना पर क्राइम ब्रांच और सीन ऑफ क्राइम की टीम भी मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस महिला की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
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