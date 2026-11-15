हरियाणा टीम डीएवी अंडर-19 क्रिकेट क्वार्टर फाइनल में

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मध्यप्रदेश में डीएवी नेशनल अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में हरियाणा की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। चंडीगढ़ से 90 रनों की हार के बाद, टीम ने ओडिशा को 35 और नवोदय विद्यालय को सात रन से हराकर वापसी की। हरियाणा टीम में फरीदाबाद के नौ खिलाड़ी हैं।

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