Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   father poured a flammable substance on his son and set him on fire

फरीदाबाद में हैवान बना पिता: बेटे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, झुलसा मासूम अस्पताल में भर्ती

Sun, 15 Nov 2026 01:41 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 15 Nov 2026 01:41 PM IST
विज्ञापन
father poured a flammable substance on his son and set him on fire
अस्पताल में भर्ती बेटे के साथ मां - फोटो : अमर उजाला

फरीदाबाद संजय कॉलोनी लाल कोठी के पास एक पिता ने सो रहे अपने बेटे पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, जिसमें उनका 11 वर्षीय बेटा वंश झुलस गया। वंश को बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन


घटना सुबह सात बजे के आसपास की बताई जा रही है। आरोपी का नाम राजू है और वह शराब पीने का आदी है। आरोप है कि राजू अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट व बच्चों से गाली-गलौज करता है। राजू की पत्नी और बच्चों से मारपीट करने की शिकायत कई बार पुलिस को दे चुके हैं। लेकिन उसपर कोई भी समाधान नहीं हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed