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फरीदाबाद: बीके अस्पताल की लिफ्ट बदलने के लिए दोबारा टेंडर, कंपनियां नहीं दिखा रहीं रुचि

अनुज कुमार

Updated Fri, 20 Nov 2026 06:22 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 06:22 PM IST







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फरीदाबाद के बीके अस्पताल में 10 साल से खराब पड़ी दो बेड लिफ्ट और एक डंबवेटर को बदलने के लिए दोबारा टेंडर जारी किया गया है लेकिन कंपनियां इसमें रुचि नहीं दिखा रही हैं। ... और पढ़ें

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